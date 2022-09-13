Aydın açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

13.09.2022 22:18
Aydın açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen şüpheli de yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen şüpheli de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası ve Didim açıklarında düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı ve lastik bottaki 46 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Edirne Valiliğinden 'düzensiz göçmen geçişi' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması Edirne Valiliğinden 'düzensiz göçmen geçişi' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması Edirne haberi... Edirne Valiliği, Yunan medyasının 'göçmen geçişi' iddialarını yalanladı Edirne haberi... Edirne Valiliği, Yunan medyasının 'göçmen geçişi' iddialarını yalanladı
Kaynak: AA

Yunanistan, Kuşadası, Göçmen, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:04 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sürpriz buluşma! İttifak söylentileri vardı
21:28 Ünlü şarkıcı Kaan Boşnak'ın mesajları ifşa oldu: Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım
20:55 50 askeri şehit olan Azerbaycan'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan başsağlığı! Ermenistan'a da çağrı yapıldı
20:49 Yılan uzmanı gittiği evde saldırıya uğradı! Yılan bileğini kopardı
20:40 Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarihe geçti! 5'inci kez dünya şampiyonu oldu
19:59 Çatışmaların bilançosu açıklandı! 50 Azerbaycan askeri şehit düştü
19:28 Yunanistan yine yaptı! Türk karasularına itilen bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler can verdi
19:21 İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'enflasyon' sözlerine tepki: Aksini düşünen de bu işi bilmiyordur
19:16 Rize'de korkunç olay! İlişkileri olduğunu iddia ettiği eşi ile kuzenini öldürdü
19:16 Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! İşte sosyal konut projesinde evlerin yapılacağı İstanbul ilçeleri...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 22:18:35. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement