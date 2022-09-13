Aydın açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın 'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen şüpheli de yakalandı.

Kaynak: AA

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