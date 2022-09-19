Öte yandan Didim açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen 23 düzensiz göçmen de kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da geri itilen 50 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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