Aydın'da geri itilen 50 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın'da geri itilen 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

19.09.2022 23:34
Aydın'da geri itilen 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında farklı saatlerde iki lastik botta bulunanların yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

Ekipler, yabancı uyruklu 27 kişiyi kurtardı.

Öte yandan Didim açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen 23 düzensiz göçmen de kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri öğrenilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da geri itilen 50 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın'da geri itilen 50 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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