Aydın'da 23 gündür kayıp Edip Coşkun'un sır perdesi aralanıyor - Son Dakika
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Aydın'da 23 gündür kayıp Edip Coşkun'un sır perdesi aralanıyor

19.08.2022 08:58
Aydın'da 23 gündür kayıp Edip Coşkun'un sır perdesi aralanıyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 23 gün önce kaybolan Edip Coşkun'un (60) motosikleti ve ayakkabısı kurutma kanalı yakınında bulundu, olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 23 gün önce kaybolan Edip Coşkun'un (60) motosikleti ve ayakkabısı kurutma kanalı yakınında bulundu, olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde evinden motosikleti ile ayrılan ve bir daha geri dönmeyen evli ve 2 çocuk babası Edip Coşkun, 3 haftadır her yerde aranıyor. 60 yaşındaki talihsiz adamın bulunması için ailesi bastırdığı el ilanları ile sokak sokak Coşkun'u ararken, olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, son olarak Karacasu ilçesinde bir kahvehanede görüldüğü iddia edilen Coşkun'un bulunması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlatırken, yapılan kamera kayıtlarındaki incelemelerde kahvehanede görüldüğü iddia olunan kişinin Coşkun olmadığı anlaşıldı.

"Kurutma kanalında motosikleti bulundu"

23 gündür haber alınamayan ve adeta sırra kadem basan yaşlı adam için arama çalışmaları devam ederken, Kuyucak ilçesine bağlı Başaran ile Karapınar mahalleleri arasında bulunan bir kurutma kanalında Coşkun'un motosikleti ve ayakkabısı bulundu. Yaşanan gelişmenin ardından çalışmalarını genişleten jandarma ekipleri olayla ilgili Karapınar Mahallesi Muhtarı Aziz Tamkan'ın oğlu Mustafa Tamkan'ı gözaltına aldığı öğrenildi.

Kurutma kanalı boyunca kepçe ve iş makineleriyle arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgede, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verilirken, jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. - AYDIN

YORUMLAR
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Aydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu Aydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu 26 gündür aranıyordu, sulama kanalında tüfekle vurulmuş cesedi bulundu (2) 26 gündür aranıyordu, sulama kanalında tüfekle vurulmuş cesedi bulundu (2) 26 gündür aranıyordu, sulama kanalında tüfekle vurulmuş cesedi bulundu 26 gündür aranıyordu, sulama kanalında tüfekle vurulmuş cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Jandarma, Kuyucak, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 23 gündür kayıp Edip Coşkun'un sır perdesi aralanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 23 gündür kayıp Edip Coşkun'un sır perdesi aralanıyor - Son Dakika
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