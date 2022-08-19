Aydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu - Son Dakika
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Aydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu

19.08.2022 14:48
Aydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 3 haftadır kayıp olarak aranan kişi tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 3 haftadır kayıp olarak aranan kişi tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Çobanisa Mahallesi'nde yaşayan Edip Coşkun'dan (60) haber alamayan yakınları 28 Temmuz'da jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD, bölgede arama çalışması başlattı ancak bir sonuç alınamadı.

Arama faaliyetini Arapkavağı mevkisindeki sazlık alana yönlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Coşkun'a ait motosiklet ve ayakkabı buldu. Sulak alanda arama yapan ekipler, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlenen Coşkun'un cesedine ulaştı.

Coşkun'un cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin M.T (25) ve babası Karapınar Mahalle Muhtarı A.T. gözaltına alındı.

Coşkun ile M.T arasında alacak meselesi nedeniyle sorun olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu - Son Dakika

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