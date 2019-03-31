Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Kuyucak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Metin...

Aydın'ın Kuyucak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Metin...

1 saat önce

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Metin Ertürk kazandı.

Aydın'ın Kuyucak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Metin..., System.String[]
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Metin Ertürk kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ertürk 9 bin 531, İYİ Parti adayı Kemal Emir 7 bin 104, DSP adayı Ali Demir 50 oy aldı.

Ertürk'ün öz geçmişi

Metin Ertürk 1957 yılında Kuyucak'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Pamukören Spor Kulübü'nde başkanlık yaptı. 1994-1999 yerel seçimlerinde bağımsız, 2004, 2009 yıllarında ise AK Parti'den belediye başkanı seçildi.

Ertürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Metin Ertürk, Aydın, AK Parti, Kuyucak, Güncel
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