26 gündür aranıyordu, sulama kanalında tüfekle vurulmuş cesedi bulundu - Son Dakika
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26 gündür aranıyordu, sulama kanalında tüfekle vurulmuş cesedi bulundu

19.08.2022 12:18
26 gündür aranıyordu, sulama kanalında tüfekle vurulmuş cesedi bulundu

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde motosikletiyle evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Edip Coşkun'un (60), 26 gün sonra sulama kanalında tüfekle vurulmuş cesedi bulundu.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde motosikletiyle evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Edip Coşkun'un (60), 26 gün sonra sulama kanalında tüfekle vurulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa T.'nin (26), para meselesi yüzünden çıkan tartışmada Coşkun'u kendisine küfrettiği için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Karapınar Mahallesi'nde yaşayan, evli, 2 çocuk babası emekli çiftçi Edip Coşkun, 24 Temmuz günü motosikletiyle evden çıktı. Eve dönmeyen Coşkun'a ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, Coşkun'un bulunması için çalışma başlattı, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Arama çalışmaları sürerken, dün akşam jandarmaya, mahalledeki sulama kanalında bir motosiklet ve ayakkabı görüldüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye giden ekibin yaptığı aramada Edip Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede Coşkun'un sırtından tüfekle vurulduğu belirlendi.

Edip Coşkun'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIJandarma, bölgede güvenlik kamerası görüntülerinden ve telefon görüşmelerinden yola çıkarak Coşkun'un en son görüştüğü Karapınar mahallesi muhtarının oğlu Mustafa T.'yi gözaltına aldı. Mustafa T., sorgusunda suçunu itiraf edip, Coşkun'u aralarındaki para meselesi yüzünden çıkan tartışmada kendisine küfrettiği için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Mustafa T.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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26 gündür aranıyordu, sulama kanalında tüfekle vurulmuş cesedi bulundu (2) 26 gündür aranıyordu, sulama kanalında tüfekle vurulmuş cesedi bulundu (2) Aydın'da 1 aydır kayıp olan şahsın cesedi bulundu Aydın'da 1 aydır kayıp olan şahsın cesedi bulundu
Kaynak: DHA

Kuyucak, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 26 gündür aranıyordu, sulama kanalında tüfekle vurulmuş cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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