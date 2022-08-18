Kuyucak'ta ormanlık alanda başlayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kuyucak'ta ormanlık alanda başlayan yangın söndürüldü

18.08.2022 22:52
Kuyucak'ta ormanlık alanda başlayan yangın söndürüldü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin üst kısımlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelene ekipler alevlere müdahale etti. 5 Orman Müdürlüğü, 3 Aydın Büyükşehir Belediyesi arazözleri ile müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

YORUMLAR
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Kuyucaklı öğrenciler hem Kur'an öğreniyor hem de spor yapıyor Kuyucaklı öğrenciler hem Kur'an öğreniyor hem de spor yapıyor 3 haftadır kayıp olan Aydınlı adam her yerde aranıyor 3 haftadır kayıp olan Aydınlı adam her yerde aranıyor
Kaynak: İHA

Kuyucak, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyucak'ta ormanlık alanda başlayan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyucak'ta ormanlık alanda başlayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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