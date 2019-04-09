Aydın'ın Milli Mücadeledeki Önemi Adü'de Konuşuldu

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kütüphane sohbetlerinde, yazar Sabahattin Burhan dinleyicilerle buluştu.

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kütüphane sohbetlerinde, yazar Sabahattin Burhan dinleyicilerle buluştu.



Ege'nin Kurtuluş Destanı Yörük Ali Efe, Sökeli Cafer Efe, Çete Ayşe, Çiftlikli Çete Kübra Efe, Çakırcalı Mehmed Efe ve daha birçok kitabın yazarı olan Sabahattin Burhan, programa davetlerinden ve desteklerinden dolayı başta Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut ve Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkan V. Özden Faydalıgül'e teşekkür ederek konuşmasına başladı.



Yazar Sabahattin Burhan; "Bulunduğumuz bu Aydın topraklarından birkaç olay anlatmak istiyorum. Anlatınca sizde takdir edeceksiniz ki Homeros'un İlyada'sı ve Odysseia'ndan, Fransızların Chanson de Roland'ından, Rusların İgoru'ndan, Finlerin Kalevalası'ndan, Japonların Şintosu'ndan daha güzel daha mükemmel daha kahramanca olaylar yaşandığını anlattığımda anlayacaksınız. Bu anlattıklarım yıllara dayanan bir birikim, canlı şahitlerden dinlediğim olaylardır." dedi.



Sabahattin Burhan; "Aydın 27 Mayıs 1919 işgalini yaşadı, düşman kuvvetlerinin bu topraklarda yapmadığı kötülük yoktu. Askerimiz yok, silahımız yok, mevcut olan silahları da Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre kullanamıyoruz. Düşmanı yurdumuzdan kovmak için efelerimiz çıkmış meydana. Düşmanın karşısındaki bizim kuvvetlerimiz nizami değil, milis kuvvetler ve sadece bir avuç. Artık bu kuvvetler yenilirse burada düşmanla mücadele edecek kimse kalmıyor" diye konuştu.



Efeler merkez Beycami'nin önündeki abidenin hikayesini de paylaşan yazar Sabahattin Burhan, konuşmasının sonunda dinleyicilerin sorularını cevaplayarak kitaplarını imzaladı.



Milli Mücadele'nin 100. Yılı Etkinlikleri Müjdesi



Eserleri ile Aydın ve Ege Bölgesi'nin Milli Mücadele ve Kurtuluş Destanı'nı en ideal şekilde anlatan Sabahattin Burhan, Aydın şehrinin medar-ı iftiharlarından olduğunu ve onu ADÜ'de ağırlamaktan onur duyduğunu dile getiren Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Sabahattin Burhan'a Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir adına teşekkür belgesi takdim etti. "Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in istekleri doğrultusunda 'Milli Mücadele'nin 100. Yılı' münasebetiyle önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan programların ilkini sözlü tarih dersi şeklinde değerli yazarımız Sabahattin Burhan Bey ile başlatmış olduk" diyen Turgut; bundan sonraki süreçte de nitelikli program içerikleri ve konuklarla daha geniş katılımla sürdürülecek programların devam edeceğini belirtti. - AYDIN

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