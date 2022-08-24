Nazilli'de silahlı kavga - Son Dakika
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Nazilli'de silahlı kavga

24.08.2022 10:54
Nazilli'de silahlı kavga

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, taraflardan birinin aracına silahla ateş açılırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, taraflardan birinin aracına silahla ateş açılırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Zafer Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet bulunan L.D., Y.D., C.D. isimli şahısların arasında çıkan silahlı kavgada taraftar birbirine kurşun yağdırdı. Silahlı kavgada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçların zarar gördüğü öğrenildi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, büyük panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptı.

Emniyet güçleri şüpheli şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de silahlı kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de silahlı kavga - Son Dakika
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