Uyuşturucu taciri çalıntı motor ile yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu taciri çalıntı motor ile yakalandı

04.09.2022 19:28
Uyuşturucu taciri çalıntı motor ile yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bekçilerin şüphesi, uyuşturucu tacirini, çalıntı motosiklet ile birlikte yakalattı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bekçilerin şüphesi, uyuşturucu tacirini, çalıntı motosiklet ile birlikte yakalattı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler, devriye çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre bekçiler devriye esnasında Turan Mahallesi 352 Sokak üzerinde şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi. Bekçilerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli şahıs, motosikleti ile kaçmaya başladı. Kısa süre sonra ara sokakta sıkıştırılan şüpheli şahıs, motosikleti bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin takibi sonucu kıskıvrak yakalanan şüphelinin isminin yapılan kontrollerde A.B. olduğu anlaşıldı. Kovalamacanın ardından yakalanan A.B.'nin üzerinde yapılan aramada 15 gram kristal maddesi ile 4 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ayrıca yapılan kontrollerde motosikletin 2016 yılında çalındığı ve Kuyucak ilçesinden T.G. isimli bir vatandaşa ait olduğu belirlendi.

Yakalanarak gözaltına alınan A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
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ASKON Genel Başkanı Aydın OVP'yi değerlendirdi Açıklaması ASKON Genel Başkanı Aydın OVP'yi değerlendirdi Açıklaması 1 ayda aynı evi 2 defa soydu, sonunda yakayı ele verdi 1 ayda aynı evi 2 defa soydu, sonunda yakayı ele verdi
Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri çalıntı motor ile yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu taciri çalıntı motor ile yakalandı - Son Dakika
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