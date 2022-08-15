Nazilli'de apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı - Son Dakika
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Nazilli'de apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı

15.08.2022 14:27
Nazilli'de apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartmana yayılan kötü koku nedeni ceset çıkarken, 75 yaşındaki Mehmet Pazarlı ekipler tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartmana yayılan kötü koku nedeni ceset çıkarken, 75 yaşındaki Mehmet Pazarlı ekipler tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Şirinevler Mahallesi 248 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanı saran kötü kokunun nedenini araştıran apartman sakinleri kokunun yalnız yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Pazarlı'nın evinden geldiğini fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yardımıyla Pazarlı'nın yaşadığı eve balkondan girdi. Ekipler Pazarlı'yı kanepede hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekipleri yapılan kontrollerde Pazarlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pazarlı'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Şirinevler, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de apartmanı saran kokunun nedeni ceset çıktı - Son Dakika
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