Araçtan hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Araçtan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

25.08.2022 14:42
Araçtan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir araçtan hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir araçtan hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi 555 sokak üzerinden üzerinde park halindeki araçtan ses sistemi, oto teyp ve anfi çalındı. Nazilli polisi izlediği kamera görüntülerinden şüphelinin R.G olduğunu tespit. Emniyet görevlileri R.G'yi evinde sabaha karşı yakaladı. Çalınan malzemeler ise R.G'nin arkadaşı olan A.Ç'nin evinden çıktı. Polis çalıntı malzemelere el koyarak sahibine teslim etti. Hırsız R.G ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araçtan hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

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