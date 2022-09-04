1 ayda aynı evi 2 defa soydu, sonunda yakayı ele verdi - Son Dakika
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1 ayda aynı evi 2 defa soydu, sonunda yakayı ele verdi

04.09.2022 16:37
1 ayda aynı evi 2 defa soydu, sonunda yakayı ele verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evi 2 defa soyan hırsız, Nazilli polisinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evi 2 defa soyan hırsız, Nazilli polisinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre 1 ay içerisinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evden 2 sefer hırsızlık olayı meydana geldi. Evden çok sayıda kıyafet, 1 adet dizüstü bilgisayar, çanta, kumbara içerisinde ki paralar, battaniye, kol saati, parfüm, şampuan, zeytinyağı gibi malzemeleri çalan hırsız, kamera görüntülerinden kaçamadı. Ağustos ve Eylül ayında aynı adresten 2 sefer hırsızlık yaptığı tespit edilen S.E., ikametinde şafak baskını ile evinde kıskıvrak yakalandı. S.E.'nin evinde yapılan aramada çalınan eşyaların bir kısmı bulundu. Gözaltına alınan S.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 ayda aynı evi 2 defa soydu, sonunda yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 ayda aynı evi 2 defa soydu, sonunda yakayı ele verdi - Son Dakika
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