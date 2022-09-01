Önce refüje sonra tıra çarptı: 3 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobil önce refüje sonra tıra çarparak takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisindeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karaçay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli yönünde seyir halinde olan F.Y. idaresindeki 09 AGB 612 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce refüje daha sonra aynı yönde ilerleyen A.G. idaresindeki 20 ASR 63 plakalı bir tıra çarparak takla attı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobil içerisinde bulunan sürücü F.Y. ile yolcu konumundaki M.G. ve T.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN