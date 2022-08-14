Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada "fişek" diye tabir edilen satışa hazır 30 parça eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 970 lira para ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.