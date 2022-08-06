Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi - Son Dakika
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Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi

06.08.2022 15:12
Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ev sahibi ile tartışan kiracı iddiaya göre evi ateşe verdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ev sahibi ile tartışan kiracı iddiaya göre evi ateşe verdi.

Olay, Yıldıztepe Mahallesi 61 sokaktaki bir apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Aparmanın 3'üncü katında oturan kiracı İ.A. henüz bilinmeyen bir nedenle ev sahibi ile tartıştı. Ev sahibine kızan öfkeli kiracı iddiaya göre aldığı alkolın de etkisi ile evi ateşe verdi. Evin mutfak kısmından alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Kiracı İ.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

YORUMLAR
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Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Aydın'da helikopter destekli kurtarma tatbikatı yapıldı Aydın'da helikopter destekli kurtarma tatbikatı yapıldı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Nazilli, kiracı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi - Son Dakika
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