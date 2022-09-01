TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 3 YARALI - Son Dakika
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TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 3 YARALI

01.09.2022 06:46
TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 3 YARALI

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüje daha sonra da TIR'a çarptı.

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüje daha sonra da TIR'a çarptı. Otomobil, TIR'a çarptıktan sonra bir restoranın girişindeki kaldırıma daha sonra da bir direğe çarparak durabildi. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Denizli- Aydın Karayolu üzerinde bulunan Hal kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Furkan Y. hakimiyetindeki 09 AGP 612 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce orta refüje ardından da aynı yöne gitmekte olan Ali Güden (55) yönetimindeki  20 GC 937 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çıkarak bir restoranın giriş kapısına vurduktan sonra bir direğe çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobilde yaralanan Furkan Y., Özcan Y. (19) ve Tuna D. (18), sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza, otomobilin çarptığı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

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Kaynak: DHA

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 3 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 3 YARALI - Son Dakika
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