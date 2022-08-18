Nazilli narkotik polisi zehir tacirlerine geçit vermiyor - Son Dakika
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Nazilli narkotik polisi zehir tacirlerine geçit vermiyor

18.08.2022 20:50
Nazilli narkotik polisi zehir tacirlerine geçit vermiyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceazevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceazevine gönderildi.

Olay, Yeni Mahalle'de gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyeti Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde H.E. isimli şahsın bir adreste uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Fiziki takip yaptıkları zehir tacirini yakalamak için harekete geçen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Bu sırada polis ekiplerini fark eden H.E. kaçmaya başladı. Şüpheli H.E. ve polis ekipleri arasında kısa süreli kovalamaca yaşanırken, H.E. kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde geliri olduğu tespit edilen para, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen H.E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Narkotik, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli narkotik polisi zehir tacirlerine geçit vermiyor - Son Dakika

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