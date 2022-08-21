Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, istihbarat çalışmasıyla silah kaçakçılığı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine şüphelinin içinde bulunduğu bir otomobil, dün, gece takibe alınıp durduruldu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli bölmelere gizlenmiş 20 ruhsatsız tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Otomobili sürücüsü Serdar Büyükyapıcı ise gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Büyükyapıcı, 'silah kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklandı.

Bakan Soylu'dan Mardin'deki kazada 3. tır olduğu ve polislerin lastiklerine ateş ettiği iddiasına yalanlama

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobilinde 20 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.