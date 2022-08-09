Otomobilinin önüne kattığı motosikleti 450 metre sürükledi - Son Dakika
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Otomobilinin önüne kattığı motosikleti 450 metre sürükledi

09.08.2022 10:15
Otomobilinin önüne kattığı motosikleti 450 metre sürükledi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafikte yaşan yol verme kavgasında, tartıştığı şahsın motosikletini önüne katan öfkeli sürücü motosikleti yaklaşık 450 metre sürükledikten sonra olay yerinden kaçtı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafikte yaşan yol verme kavgasında, tartıştığı şahsın motosikletini önüne katan öfkeli sürücü motosikleti yaklaşık 450 metre sürükledikten sonra olay yerinden kaçtı.

Olay, Yenimahalle Ordu Caddesi ile 22 sokak kesişiminde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu Caddesi'nin devamında bulunan ve Arap Dede olarak bilinen mevkideki bir restoran önünde iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden motosiklet ve otomobil sürücüleri arasında tartışma başladı. Tartışma, Ordu Caddesi ile 22 sokak kavşağındaki trafik ışıklarına kadar sürdü. Işıklı kavşakta duran motosikletten sürücüsünün inmesinin üzerine 09 ADS 582 plakalı motosikleti otomobilinin önüne katan öfkeli otomobil sürücüsü, motosikleti yaklaşık 450 metre sürükledikten sonra olay yerinden kaçtı. Motosiklet üzerinde sürücünün olmaması büyük bir facianın önüne geçerken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün şikayeti üzerine olay yerinen kaçan otomobilin belirlenmesi ve sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilinin önüne kattığı motosikleti 450 metre sürükledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilinin önüne kattığı motosikleti 450 metre sürükledi - Son Dakika
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