Yarım kilo eroin ile yakalandılar - Son Dakika
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Yarım kilo eroin ile yakalandılar

30.08.2022 20:26
Yarım kilo eroin ile yakalandılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ile 36 bin TL para ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ile 36 bin TL para ele geçirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Nazilli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsı yakın takibe aldı. Dün gece saatlerinde şüphelilerin kullandığı evi abluka altına alan ekipler, operasyon düğmesine bastı. İkamette bulunan 2 şüpheli şahsı etkisiz hale getirerek yakalayan ekipler, ikamette yapılan adli aramada yarım kiloya yakın eroin maddesi, 45 gram esrar maddesi, 23 adet extacy isimli uyuşturucu hap, 42 adet lyrica isimli sentetik ecza, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, uyuşturucu madde geliri olduğu tespit edilen 36 bin TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonla yakalanan Ö.N ve F.E isimli 2 zehir taciri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.N. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken F.E. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yarım kilo eroin ile yakalandılar - Son Dakika

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