Nazilli'de 248 şişe sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Nazilli'de 248 şişe sahte alkol ele geçirildi

07.09.2022 16:53
Nazilli'de 248 şişe sahte alkol ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 248 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 248 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Bir şüpheli şahsın İstanbul ilinden Nazilli'ye kaçak alkol getireceğini tespit eden ekipler, şüpheli şahsı takip etmeye başladı. Bugün sabah saatlerinde Nazilli ilçesi girişinde ekipler tarafından yakalanan şüpheli şahsın aracında yapılan aramada çeşitli markalarda piyasaya sürülmeye hazır 248 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi. Şüpheli S.C emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de 248 şişe sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de 248 şişe sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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