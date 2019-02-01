Aydın'ın Nüfusu 1 Milyon 97 Bin Oldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Türkiye nüfusu 82 milyon 3 bin 882, Aydın'ın nüfusu ise 1 milyon 97 bin 746 oldu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Türkiye nüfusu 82 milyon 3 bin 882, Aydın'ın nüfusu ise 1 milyon 97 bin 746 oldu.



Aydın nüfusu 2017 yılında binde 11,71 oranında artarken, 2018 yılında artış binde 15,52 olarak kaydedildi. 2018 yılında Türkiye için nüfus artış hızı binde 14,7 olarak gerçekleşti.



2018 yılında Aydın'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 16 bin 907 kişi arttı. 2018 yılında 2017 yılına göre nüfus artış hızı en düşük ilçe Sultanhisar, nüfus artış hızı en yüksek olan ilçe ise Didim oldu. Aydın nüfusunun yüzde 49,7'sini 546 bin 92 kişiyle erkekler, yüzde 50,3'ünü 551 bin 654 kişiyle kadınlar oluşturdu.



Aydın'da 2017 yılında kilometrekareye 138 kişi düşerken, 2018 yılında 140 kişi düştü. Aydın toplam nüfusunun yüzde 26,35'i 289 bin 248 kişi Efeler, yüzde 14,28'i 156 bin 748 kişi Nazilli, yüzde 10,95'i 120 bin 217 kişi Söke, yüzde 10,35'i 113 bin 580 kişi Kuşadası, yüzde 1,16'sı 12 bin 688 kişi Buharkent, yüzde1,15'i 12 bin 608 kişi Yenipazar ve yüzde 1,01'i 11 bin 113 kişi Karpuzlu ilçesinde ikamet ediyor.



Aydın nüfusunun yüzde 39,6'sını oluşturan 434 bin 249 kişi 30 yaşın altında. Aydın'da 90 yaşın üzerinde 918 erkek, 2 bin 373 kadın ve toplam 3 291 kişi yaşıyor. Yaş gruplarına göre en fazla nüfus 82 bin 702 kişi ile 35-39 yaş grubunda bulunuyor. - AYDIN

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