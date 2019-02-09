Aydın'ın Rakibi Fenerbahçe
45 dakika önce
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Fenerbahçe Opet'le karşılaşacak.
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor
yarın evinde Fenerbahçe Opet
'le karşılaşacak. Mimar Sinan
Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Hafta içinde CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yunan ekibi AO Thiras'ı 3-2 mağlup ederek moral bulan Aydın temsilcisi, ligde de seyircisine galibiyet hedeyi etmeyi hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor 10. sırada, Fenerbahçe ise 3. basamakta yer alıyor. - Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:51 Kaynak: DHA
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