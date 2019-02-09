Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Rakibi Fenerbahçe

Aydın'ın Rakibi Fenerbahçe

45 dakika önce

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Fenerbahçe Opet'le karşılaşacak.

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VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Fenerbahçe Opet'le karşılaşacak.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Hafta içinde CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yunan ekibi AO Thiras'ı 3-2 mağlup ederek moral bulan Aydın temsilcisi, ligde de seyircisine galibiyet hedeyi etmeyi hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor 10. sırada, Fenerbahçe ise 3. basamakta yer alıyor. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:51 Kaynak: DHA

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe, Aydın, Spor
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