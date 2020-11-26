Aydın'ın risk haritası kıpkırmızı oldu - Son Dakika

Aydın'ın risk haritası kıpkırmızı oldu

26.11.2020 14:17
Aydın'ın risk haritası kıpkırmızı oldu, System.String[]

Korona virüs salgınında yüzde ellinin üzerinde artış yaşanan Aydın'da 15 gün önceki risk haritasındaki yeşil ve sarı alanların tamamen kırmızıya dönüştüğü görüldü.

Korona virüs salgınında yüzde ellinin üzerinde artış yaşanan Aydın'da 15 gün önceki risk haritasındaki yeşil ve sarı alanların tamamen kırmızıya dönüştüğü görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile yüzde elli artış yaşanan illerin içinde yer alan Aydın'da "Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki risk haritası kıp kırmızı oldu. Hayat Eve Sığar uygulamasında Efeler ilçesinde 11 Kasım 2020 tarihindeki yoğunluk haritasındaki sarı ve yeşil alanların, 26 Kasım 2020 tarihi itibariyle kırmızıya dönüşmesi vaka artışlarını gözler önüne serdi. 15 gün önceki diğer renkler vaka artışı ile birlikte kırmızıya dönüşürken, Efeler ilçesinde tedbirlerin en üst seviyeden uygulanmaya başladığı öğrenildi. - AYDIN

Aydın'ın risk haritası kıpkırmızı oldu
Aydın'ın risk haritası kıpkırmızı oldu
Aydın'ın risk haritası kıpkırmızı oldu

Hayat Eve Sığar, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'ın risk haritası kıpkırmızı oldu - Son Dakika


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