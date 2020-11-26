Aydın'ın risk haritası kıpkırmızı oldu - Son Dakika

Korona virüs salgınında yüzde ellinin üzerinde artış yaşanan Aydın'da 15 gün önceki risk haritasındaki yeşil ve sarı alanların tamamen kırmızıya dönüştüğü görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile yüzde elli artış yaşanan illerin içinde yer alan Aydın'da "Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki risk haritası kıp kırmızı oldu. Hayat Eve Sığar uygulamasında Efeler ilçesinde 11 Kasım 2020 tarihindeki yoğunluk haritasındaki sarı ve yeşil alanların, 26 Kasım 2020 tarihi itibariyle kırmızıya dönüşmesi vaka artışlarını gözler önüne serdi. 15 gün önceki diğer renkler vaka artışı ile birlikte kırmızıya dönüşürken, Efeler ilçesinde tedbirlerin en üst seviyeden uygulanmaya başladığı öğrenildi. - AYDIN