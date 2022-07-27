Yangına 25 arazöz, 10 su tankeri ve 60 personelle müdahale edildi. Havadan da bir helikopter, söndürme çalışmalarına katıldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

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