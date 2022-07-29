Söke'de ambulans kazaya karıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Söke'de ambulans kazaya karıştı

29.07.2022 13:42
Söke'de ambulans kazaya karıştı

Aydın'ın Söke ilçesinde çok sık kazanın meydana geldiği Kuşadası Karayolu Ağaçlı Kavşağı'nda bu kez kazaya ambulans da karıştı.

Aydın'ın Söke ilçesinde çok sık kazanın meydana geldiği Kuşadası Karayolu Ağaçlı Kavşağı'nda bu kez kazaya ambulans da karıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Söke ilçesi Ağaçlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağaçlı Kavşağı'nda hastaya giden bir ambulans ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. 09 DM 675 plakalı ambulans ile 41 AB 364 plakalı otomobilin karıştığı kazada yaralı olmaması teselli kaynağı oldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

YORUMLAR
500
Kuşadası'nda sık sık elektrik kesintisine neden olan fare böyle yakalandı Kuşadası'nda sık sık elektrik kesintisine neden olan fare böyle yakalandı KUŞADASI'NDA 'MİLLİ PARK CİĞERİMİZ YANMASIN' İMZA KAMPANYASI KUŞADASI'NDA 'MİLLİ PARK CİĞERİMİZ YANMASIN' İMZA KAMPANYASI
Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de ambulans kazaya karıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:26 Galatasaray'da dünyaca ünlü 10 numara gündeme geldi
13:12 Putin'den Erdoğan'a 'tahıl koridoru' jesti! Türkiye'ye yatırım için 15 miyar dolar göndereceği belirtildi
13:01 Dua Lipa'nın konser verdiği salonda havai fişek patlatıldı! Yaralıların olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı
13:00 Yeni evlerinin duvarından kan sızıyor! Gözlerine uyku girmiyor
12:38 MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı! İşte yeni eğitim öğretim döneminin takvimi
12:11 Avustralya'da bir vücut geliştirme fenomeni, çocuğunun yanında verdiği müstehcen pozu paylaşınca veliler ayaklandı
12:09 Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima parlamentoda: Başörtüsünü gururla takın
11:59 Bu yüksek maaşı kim ödeyecek? Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tutkusu nedeniyle İngiltere'yi terk ediyor
11:52 Lama'yı sevmek isteyen kadın suratına tükürük yedi: Ya bu hayvanlar tükürmeye dün mü başladı?
11:46 Kamuda yeni bir döneme girildi! Memurların sakal bırakması artık serbest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 13:43:04. #1.12#
SON DAKİKA: Söke'de ambulans kazaya karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement