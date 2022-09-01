Edinilen bilgiye göre, Söke'de suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yürütülen planlı çalışmalarda; " Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama " suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Yenidoğan Mahallesi'nde Söke Jandarma ekipleri tarafından önleyici kolluk devriyesi esnasında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Söke'de yakalandı - Son Dakika

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