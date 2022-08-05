Olay, Söke ilçesi Bağarası Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli olduktan sonra vatandaşların su arıza işlerini yapmaya başladığı öğrenilen 71 yaşındaki H.S. havuzdaki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan yaşlı a adam fenalaşırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından H.S.'yi ambulans ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Yaşlı adam hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayı öğrenen H.S.'nin eşi de fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Hürriyet, Bağarası, Aydın, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Su tesisatını tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı - Son Dakika

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