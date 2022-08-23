Aydın'da 73 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da 73 düzensiz göçmen yakalandı

23.08.2022 09:44
Aydın'da 73 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki ayrı operasyonda 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde iki ayrı operasyonda 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Söke ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurulurken, içerisindeki 73 düzensiz göçmen yakalandı. Her iki olayda yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Kuşadası'nda devrilen motosikletin sürücüsü öldü Kuşadası'nda devrilen motosikletin sürücüsü öldü Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı TVF Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor transferlerini sürdürüyor TVF Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor transferlerini sürdürüyor
Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 73 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
16:16 Altın uzmanından şaşkına çeviren tahmin: Altında astronomik bir artış bekleniyor
14:53 Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 16:17:42. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da 73 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement