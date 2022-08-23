Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Söke ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurulurken, içerisindeki 73 düzensiz göçmen yakalandı. Her iki olayda yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın'da 73 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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