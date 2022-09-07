Çiftlik evinde 85 tarihi eser ele geçirildi, 1 gözaltı - Son Dakika
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Çiftlik evinde 85 tarihi eser ele geçirildi, 1 gözaltı

07.09.2022 18:58
Çiftlik evinde 85 tarihi eser ele geçirildi, 1 gözaltı

AYDIN'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Söke'nin kırsal Ağaçlı Mahallesi'nde bir çiftlik evinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bugün sabah saatlerinde çiftlik evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda belirli noktalara saklanmış mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait olduğu belirtilen 85 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, çiftlik evinde bulunan A.Ç. ise gözaltına alındı. Tarihi eserlerin işlemlerin ardından Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. A.Ç.'nin ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


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Kaynak: DHA

Aydın, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftlik evinde 85 tarihi eser ele geçirildi, 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiftlik evinde 85 tarihi eser ele geçirildi, 1 gözaltı - Son Dakika
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