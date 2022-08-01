Edinilen bilgiye göre, Söke Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki bir fabrikada çatıya beton blok yerleştiren Kemal Diloğlu (42), blokların kırılması ve emniyet halatının kopması sonucu 13 metrelik yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Söke'de yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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