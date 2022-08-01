Söke'de yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Söke'de yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

01.08.2022 14:10
Söke'de yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen iş kazasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen iş kazasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çatıya beton blok yerleştiren Kemal Diloğlu (42), blokların kırılması ve emniyet halatının kopması sonucu 13 metrelik yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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