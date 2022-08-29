Söke'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

29.08.2022 17:10
Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bağarası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağarası'ndan Söke istikametine seyir halinde olan M.N.A. idaresindeki 09 BD 581 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Bağarası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söke'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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