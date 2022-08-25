Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

25.08.2022 19:33
Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 4 kişi ise yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Argavlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan 07 MHL 49 plakalı araca, aynı yönde ilerleyen 20 GM 255 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki araçta yol kenarına savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan kişileri bulunduğu yerden kurtarırken, kazada Songül Karaca İlboğa ve Ayşe Gödel olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada yaralanan İbrahim A., Ümmü A., Ayşe A. ve İrfan İ. ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Tragger, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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