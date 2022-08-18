Söke'de orman yangını - Son Dakika
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Söke'de orman yangını

18.08.2022 23:34
Söke'de orman yangını

AYDIN'ın Söke ilçesinde ormanda çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde ormanda çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı arazözler sevk edilerek müdahale başlatıldı.

Söke ilçesine bağlı kırsal Akçakonak Mahallesinin üst kısmındaki ormanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında alevleri fark eden yöre halkı, durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre yayalan ve onlarca metre yüksekliğe çıkan alevler geceyi aydınlattı. Ekipleri yangının yayılmasının önüne geçmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. (DHA)

YORUMLAR
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Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Kuyucak'ta ormanlık alanda başlayan yangın söndürüldü Kuyucak'ta ormanlık alanda başlayan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke'de orman yangını - Son Dakika

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