Söke ilçesine bağlı kırsal Akçakonak Mahallesinin üst kısmındaki ormanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında alevleri fark eden yöre halkı, durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre yayalan ve onlarca metre yüksekliğe çıkan alevler geceyi aydınlattı. Ekipleri yangının yayılmasının önüne geçmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. ( DHA )

Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Söke'de orman yangını - Son Dakika

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