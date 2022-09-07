Eve düzenlenen operasyonda bahçe bölümünde büyük boyutları ve canlı figürleriyle dikkat çeken kabartmalar, bir heykel başı ve sütun parçalarının da bulunduğu 85 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Aydın, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da bir çiftlik evinde büyük boyutlu Roma kabartmaları ele geçirildi - Son Dakika

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