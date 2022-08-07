Söke Milas Karayolu'nda Sadun Sevinçli yönetimindeki 16 VE 236 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

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