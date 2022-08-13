Kaza, akşam saatlerinde Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler 'den Söke'ye doğru seyir halinde olan 16 ASH 254 plakalı kamyonun rot kolu yerinden çıktı. Savrulan kamyon aynı yönde ilerleyen 09 JJ 090 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kamyonun çarptığı minibüste bulunan 1 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Jandarma ekipleri tarafından başka bir kaza meydana gelmemesi için yol bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Tragger, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seyir halinde rot kolu çıkan kamyon kazaya neden oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.