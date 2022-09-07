Kendini vurduğu iddia edilen Muhammet öldü - Son Dakika
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Kendini vurduğu iddia edilen Muhammet öldü

07.09.2022 15:48
Kendini vurduğu iddia edilen Muhammet öldü

AYDIN'ın Söke ilçesinde tabanca ile kendini göğsünden vurduğu iddia edilen Muhammet Yağan (23) hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Söke ilçesinde tabanca ile kendini göğsünden vurduğu iddia edilen Muhammet Yağan (23) hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Savuca Mahallesi İlkokulu'nun yakınında meydana geldi. Muhammet Yağan iddiaya göre, bankta 2 arkadaşıyla oturduğu sırada yanındaki tabanca ile kendini göğsünden vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakımda tedaviye alınan Yağan, bu sabah hayatını kaybetti. Yağan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olay sonrası Yağan'ın 2 arkadaşı ifadeleri için emniyete götürüldü. İşlemleri sonrası 2 kişi, serbest bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Savuca, Yağan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendini vurduğu iddia edilen Muhammet öldü - Son Dakika

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