Söke'de balık ölümlerinin yaşandığı sulama kanalından numune alındı - Son Dakika
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Söke'de balık ölümlerinin yaşandığı sulama kanalından numune alındı

05.09.2022 16:22
Söke'de balık ölümlerinin yaşandığı sulama kanalından numune alındı

Aydın'ın Söke ilçesindeki sulama kanalında toplu balık ölümleri görüldü.

Aydın'ın Söke ilçesindeki sulama kanalında toplu balık ölümleri görüldü.

Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Sitesi yakınında bulunan sulama kanalında ölü balıklar gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Söke Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü görevlileri kanalda inceleme yaptı. Ekipler ölüm nedeninin belirlenmesi için kanaldaki sudan numune aldı.

Balıkların su kanalına yakındaki Büyük Menderes Nehrinden geçmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke'de balık ölümlerinin yaşandığı sulama kanalından numune alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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