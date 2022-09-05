Söke Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü görevlileri kanalda inceleme yaptı. Ekipler ölüm nedeninin belirlenmesi için kanaldaki sudan numune aldı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Söke'de balık ölümlerinin yaşandığı sulama kanalından numune alındı - Son Dakika

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