Nysa Antik Kenti tarihini aydınlatacak 1800 yıllık 2 ayrı 'onurlandırma yazıtı' bulundu - Son Dakika
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Nysa Antik Kenti tarihini aydınlatacak 1800 yıllık 2 ayrı 'onurlandırma yazıtı' bulundu

24.08.2022 19:10

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde Sütunlu Cadde bölümünde sürdürülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 ayrı 'onurlandırma yazıtı' bulundu.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde Sütunlu Cadde bölümünde sürdürülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 ayrı 'onurlandırma yazıtı' bulundu. Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, yazıtların antik kent tarihine ışık tuttuğunu dile getirdi.

Nysa Antik Kenti'nde Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında devam eden kazı çalışmalarında Sütunlu Cadde'de M.S. 2'nci yüzyılda Roma döneminde ait olduğu değerlendirilen ve ağırlıkları 2'şer tonu bulan yazıtlar bulundu. Yazıtların Roma döneminde Sütunlu Cadde'nin yapımına katkıda bulunan hayırseverleri ve kentin ileri gelenlerini onure etmek için düzenlendiği belirtildi. Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, Sütunlu Cadde'de şu ana kadar 12 adet yazıt bulunduğu dile getirip, bulunan yazıtların Nysa Antik Kenti'nin tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

1800 YILLIK ONURLANDIRMA YAZITLARIKazı Başkanı Doç Dr. Serdar Hakan Öztaner, yazıtların yaklaşık 1800 yıllık olduğunu belirterek, "Nysa Antik Kenti'nin ana caddesi olarak bilinen Sütunlu Cadde'de kazı çalışmaları devam ediyor. Doğu ve batı kısmından geçen 9,5 metre genişliğinde mermer kaplamalı oldukça süslü bu Sütunlu Cadde Roma döneminde M.S. 2'nci yüzyılda kentin ana aküsü olmuş. Bu caddede yürüttüğümüz kazılarda çok sayıda yazıt bulundu. Bu yazıtlar Nysa tarihini anlamamız için önemli, çoğunluğu onurlandırma yazıtlarıdır. Kente hizmet etmiş önemli insanlara yazılmıştır. En son bulduğumuz yazıtta ise kente buğday verdiği için heykelleri diktirilmiştir. Bu yılki kazılarda ise 2 onurlandırma yazıtı ortaya çıktı. Bu vesile ile önemli bulgu ve yazıtlara ulaşmış olduk" dedi.'NYSA'NIN TAM KALBİNE DOKUNUŞ YAPILDI' Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Nysa Antik Kent kazıları yaklaşık 220 hektarlık bir alana yayılıyor. 12 yıldır kazı çalışmaları devam ediyor. Son 2 yılda yapılan çalışmalarda Nysa'nın tam kalbine dokunuş yapıldı. Burada bulunan yazıtlar kent tarihini aydınlattığımızı gösterdi. Bilimsel açıdan çok önemli bir yer. Aynı zamanda turizm potansiyelini de oluşturmaya başladı. Sütunlu Cadde'nin eşsiz butik havası başka bir antik kentte bulabileceğiniz ve görebileceğinizden çok daha ciddi iklim atmosferi yansıtıyor. Önümüzdeki yıllarda özellikle Sütunlu Cadde'nin turizm sektöründe önemli bir aktör olacağını düşünüyorum."


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Aydın'da bir kişinin telefon ve parasını gasbeden 4 şüpheli tutuklandı Aydın'da bir kişinin telefon ve parasını gasbeden 4 şüpheli tutuklandı Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 2 yazıt daha bulundu Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde 2 yazıt daha bulundu
Kaynak: DHA

Serdar Hakan, Sultanhisar, Aydın, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nysa Antik Kenti tarihini aydınlatacak 1800 yıllık 2 ayrı 'onurlandırma yazıtı' bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nysa Antik Kenti tarihini aydınlatacak 1800 yıllık 2 ayrı 'onurlandırma yazıtı' bulundu - Son Dakika
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