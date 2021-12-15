AYDIN'IN SULTANLARI AVRUPA'DA FIRTINA GİBİ ESTİ VE TUR ATLADI

Ülkemizi CEV Challenge Cup'ta basariyla temsil eden Aydin Büyüksehir Belediyespor kadin voleybol takimi, üst üste aldigi galibiyetlerle Avrupa'da yoluna devam ediyor. Kupanin 8'li finaller turunda Macaristan temsilcisi MCM Diamant Kaposvar ile karsi karsiya gelen Aydin'in Sultanlari, iki ayakli turun ikinci maçini da kazandi.

Bir üst tura çikti

Aydin Büyüksehir Belediyespor turun ilk maçini evinde oynamis ve 3-0'lik net bir skorla kazanmisti. Ikinci karsilasmasinda da Macar temsilcisine karsi üstünlügünü koruyan Sultanlar; 17-25, 26-28 ve 20-25'lik setlerle 3-0'lik net bir skor elde ederek maçi kazandi ve bir üst tura çikti.

Baskan Çerçioglu Sultanlari tebrik etti

Balkan Kupasi'ni Aydin'a kazandiran sampiyon takimin CEV Challenge Cup'ta da basarili olacagini ve final oynayacagina inandigini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, hedeflerinin bu turnuvada da sampiyonluk oldugunu belirtti. Baskan Çerçioglu, Avrupa kupalarinda galibiyet serisi yakalayan ve aldiklari son galibiyetle birlikte tur atlayan Aydin'in Sultanlari'ni ve teknik heyeti tebrik etti.