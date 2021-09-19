AYDIN'IN SULTANLARI BALKAN KUPASI ŞAMPİYONU OLDU

Aydin Büyüksehir Belediyespor'un ev sahipliginde Kusadasi'nda düzenlenen Kadinlar Balkan Kupasi, Aydin Büyüksehir Belediyespor- Ok Jedinstvo Stara Pazova final maçiyla sona erdi. Kupada rakiplerini net üstünlük saglayan Aydin'in Sultanlari turnuvayi set vermeden namaglup tamamlayarak, Kadinlar Balkan Kupasi'nin bu yilki sampiyonu oldu. Bu sonuçla birlikte Aydin'in Sultanlari'nin Avrupa yolculugu, CEV Challenge Kupasi ile devam edecek.

Balkan Kupasi Aydin'in

Ugur Inan Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda destan yazarak rakiplerine sahayi dar eden Aydin Büyüksehir Belediyespor, kupanin ilk maçinda Kosova temsilcisi Drita Gjilan'i 3-0, ikinci maçinda Romanya temsilcisi CSO Voluntari'yi 3-0 ve final maçinda Sirbistan temsilcisi Ok Jedinstvo Stara Pazova'yu 25-19/25-17/ 25-15 setlerle yine 3-0 yenerek sampiyon oldu ve Balkan Kupasi'ni Aydin'a kazandirdi.

Baskan Çerçioglu: Bu sampiyonluk Aydin'in gençlerine armagan olsun.

Balkan Kupasi'nda Türkiye'yi temsil eden takimin hem Aydin'a hem de Türkiye'ye gurur yasattigini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Kadin voleybolunda söz sahibi bir kent olmanin, Türkiye'yi uluslararasi arenada temsil etmenin gururunu yasiyoruz. Aydin'in Sultanlari çok basarili bir turnuva geçirdi. Sampiyon olacaklarina yürekten inaniyorduk ve bizi hakli çikardilar. Bu sampiyonluk Aydin'in gençlerine armagan olsun. Önümüzdeki sezonlarda bu forma onlari bekliyor. Sampiyon takimin sampiyon oyunculari onlar olacak. Bu gururu bize yasattiklari için tüm oyuncularimiz ve teknik heyetimizi yürekten tebrik ediyorum. " dedi.

"Takimin uyumundan oldukça memnunum. "

Sampiyon takimin Basantrenörü Alper Hamurcu sampiyonluk ve tekrar taraftar önünde oynamak ile ilgili, "Balkan Kupasi Avrupa kupalarina katilmak adina önemliydi. Takimin uyumundan oldukça memnunum. Içerideki ve disaridakiler uyum içerisindeler. Avrupa kupasinda da maç maç ilerleyip en ileride bitirmeye çalisacagiz. Seyirci olmadan açikçasi çok keyifli degil. Onlarin arasinda a çok mutlu etti. Aydin taraftari hiçbir sekilde destegini esirgemiyor. Çok nezih ve nazik bir seyircimiz var. " dedi.