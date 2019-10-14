Aydın'ın Sultanları, Beylikdüzü'nü ağırlayacak

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 2.hafta karşılaşmasında kendi evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşılaşacak.
2019-2020 Voleybol sezonu Vestel Venüs Sultanlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Vakıfbank deplasmanında rakibine 3-1 kaybeden Aydın'ın Sultanları yarın karşılaşacağı Beylikdüzü'nü mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.
Yarın saat 19.30'da Mimar Sinan Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmaya sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - AYDIN