Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Sultanları, Beylikdüzü'nü ağırlayacak
Son Dakika Spor Aydın'ın Sultanları, Beylikdüzü'nü ağırlayacak

Aydın'ın Sultanları, Beylikdüzü'nü ağırlayacak

49 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 2.hafta karşılaşmasında kendi evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşılaşacak.

Aydın'ın Sultanları, Beylikdüzü'nü ağırlayacak, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 2.hafta karşılaşmasında kendi evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşılaşacak.


2019-2020 Voleybol sezonu Vestel Venüs Sultanlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Vakıfbank deplasmanında rakibine 3-1 kaybeden Aydın'ın Sultanları yarın karşılaşacağı Beylikdüzü'nü mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.


Yarın saat 19.30'da Mimar Sinan Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmaya sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - AYDIN

Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü, voleybol, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:57 Kaynak: İHA
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