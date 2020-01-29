Aydın'ın sultanları depremzedelere sahip çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın'ın sultanları depremzedelere sahip çıkıyor - Son Dakika Spor

Aydın'ın sultanları depremzedelere sahip çıkıyor

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi Bayan Voleybol Takımı, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası zor durumda kalan depremzedelere yardım elini uzatıyor.

Aydın'ın sultanları depremzedelere sahip çıkıyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi Bayan Voleybol Takımı, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası zor durumda kalan depremzedelere yardım elini uzatıyor.


Aydın'ın sultanları ile Nilüfer Belediyesi arasında önümüzdeki Pazartesi günü Aydın'da oynanacak olan Venüs Sultanlar Ligi maçının tüm geliri depremzedelere bağışlanacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm Aydınlıları maçı izlemeye ve birlik olmaya davet etti.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelerin acil ihtiyaçları için deprem bölgesine gönderilen yardımların ardından Aydın'ın Sultanları da depremzedelere yardım kararı aldı. Pazartesi akşamı Mimar Sinan Spor Salonu'nda Nilüfer Belediyesi ile oynanacak olan Venüs Sultanlar Ligi maçının tüm geliri depremzedelere gönderilecek.


"Gün dayanışma ve destek olma günü" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Depremi ve yaşattığı acıları kalbimizde hissettik. Vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntılara bir nebze olsun hafifletebilmek için maç gelirini depremzedelere göndermeye karar verdik. Şimdiye kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Aydın'ın Sultanları bir kez daha dayanışma kültürünü yaşatıyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Elazığ, Deprem, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
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