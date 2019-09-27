Aydın'ın sultanları dolu dizgin

Bu yıl ligi üst sıralarda tamamlamayı ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kuşadası Dostluk Turnuvası'ndaki ilk maçından 3-0'lık skorla ayrıldı.



Turnuvanın ikinci maçında Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Olimpiakos karşısında baştan sona maçı önde götüren Aydın'ın Sultanları böylelikle turnuvaya iyi başlangıç yaptı.



Uğur İnan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk iki seti 25-17 önde kapatan Aydın'ın Sultanları, bir ara geriye düştükleri üçüncü seti de almayı bildi: 26-24. Böylelikle Aydın'ın Sultanları sezonun ilk turnuvasına başarılı bir başlangıç yapmış oldu.



Turnuvanın ilk maçında ise Alman SC Schweriner ile karşılaşan Vakıfbank ise maçı 3-2 kazandı.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takımı tebrik ederken lig öncesi takımın Kuşadası Dostluk Turnuvası'ndan başarıyla dönmelerini beklediklerini söyledi.



Turnuvada yarın saat 16'da Vakıfbank- Aydın Büyükşehir Belediyespor, saat 18.30'da SC Schweriner- Olimpiakos maçları oynanacak. 29 Eylül Pazar günü ise saat 13'te Vakıfbank- Olimpiakos, saat 15.30'da Aydın Büyükşehir Belediyespor- SC Schweriner maçları oynanacak.



Maçlar Uğur İnan Spor Salonu'nda oynanacak. - AYDIN