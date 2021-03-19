Aydın'ın Sultanları, Hamurcu ile devam edecek

Sultanlar Ligi'nde bu yıl play-off'u garantileyip Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren "Aydın'ın Sultanları" iki yıl daha baş antrenör Alper Hamurcu'yla devam dedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, aynı zamanda A Milli Takım yardımcı antrenörlüğü görevini de yürüten Hamurcu'yla tekrar anlaşmanın mutluluğunun yaşandığı ifade edildi. Hamurcu ise imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye spor Kadın Voleybol Takımı'yla Aydın seyircisi önünde maçlara çıkmaya devam edeceği için mutlu olduğunu belirtti.

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu Volkan Zeytin, "İki sezondur kulübümüz voleybol takımı baş antrenörü olan Alper Hamurcu ile iki yıllık yeni sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Bugün düzenlenen imza töreninde kulüp başkanımız Polat Bora Mersin ile birlikte yeni sözleşmeye imza atan ve aynı zamanda A Milli Takım yardımcı antrenörlüğü görevini de başarı ile yürüten antrenörümüzle, tekrar anlaştığımız için mutlu olduğumuzu ve yeni hedeflere ulaşma konusunda kendisine ve ekibine güvenimizin tam olduğunu spor kamuoyuyla paylaşırız" dedi.

Hamurcu: Aydın seyircisini özledik

Başarılı teknik adam ise açıklamasında pandeminin etkilerine vurgu yaparken "Bütün dünyayı ve tüm organizasyonları radikal bir şekilde değişikliğe sevk eden Kovid, ister istemez bizlerin organizasyonlarını ve özellikle sporun en güzel tarafı olan seyirci önünde oynama heyecanını elimizden aldı, Aydın seyircisinin önünde oynamayı özledik. Mevcut şartlara ayak uydurmamız her ne kadar zor olduysa da, en azından işimizi yapabiliyor olmaktan dolayı kendimizi şanslı hissediyoruz" dedi. "Aydın'ın Sultanları"yla iki yıl daha geçirecek olduğundan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Hamurcu, "Hem bana hem de teknik ekibimize güvenen ve buna vesile olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere kulüp yönetimine ve Aydın Büyükşehir Belediyesi idarecilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"İlk hedef Galatasaray'ı geçmek"

Hamurcu, hedeflerinin önümüzdeki yıl Sultanlar Ligi'nde daha üst seviyelere çıkmak ve Avrupa kupalarına katılarak Aydın'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunun altını çizip "Bu süreçte Avrupa kupaları için öncelikli olarak ilk hedefimiz güçlü rakibimiz Galatasaray'ı geçmek olacak. Bunun için sıkı çalışmamıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN