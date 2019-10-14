Son Dakika Haberleri: Aydın'ın sultanları kendi seyircisinin karşısına çıkıyor
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Aydın'ın sultanları kendi seyircisinin karşısına çıkıyor

24 dakika önce

Bu yıl Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci maçında Aydınlılarla buluşuyor.

Aydın'ın sultanları kendi seyircisinin karşısına çıkıyor, System.String[]

Bu yıl Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci maçında Aydınlılarla buluşuyor.


Tüm Aydınlıları takımlarını desteklemeye çağıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın'ın Sultanları"na başarılar diledi.


Deplasmandaki ligin ilk maçında dünya şampiyonu Vakıfbank karşısında yenilmesine rağmen çok iyi bir mücadele ortaya koyan Aydın'ın Sultanları, ikinci maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı konuk edecek. Efeler'de Mimar Sinan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yarın oynanacak olan maç saat 19.30'da başlayacak.


Tüm Aydınlıları maçın heyecanına ortak olmaya çağıran Başkan Çerçioğlu, "Kızlarımıza ve teknik kadromuza güveniyoruz. Bu yıl ligde başarılı olacağına emin olduğumuz bir kadro oluşturduk. Aydınlıları takımlarını destekleyerek bu başarıya ortak olmaya çağırıyoruz. İnanıyorum ki Aydınlılar kızlarımızı yalnız bırakmayacaklar. Desteğimiz Aydınımızın sultanlarıyla" diye konuştu. - AYDIN

Büyükşehir Belediyespor, Vestel Venüs, voleybol, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
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