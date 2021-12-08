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Aydın'ın Sultanları, Macaristan temsilcisini 3-0 yendi - Son Dakika

Aydın'ın Sultanları, Macaristan temsilcisini 3-0 yendi

08.12.2021 08:54
Aydın'ın Sultanları, Macaristan temsilcisini 3-0 yendi

Aydın'ın Sultanları, CEV Challenge Cup 8'li finaller turunun ilk maçında Macaristan temsilcisi MCM Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti.

Aydın'ın Sultanları, CEV Challenge Cup 8'li finaller turunun ilk maçında Macaristan temsilcisi MCM Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti.

CEV Challenge Cup'ta Türkiye'yi temsil eden Aydın'ın Sultanları, Avrupa kupalarındaki yolculuğuna galibiyet serisine devam ediyor. Norveç ekibi Tromsö ve Bosna Hersek ekibi Ok Gacko'yu eleyerek ilk 16'ya kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, iki ayaklı turun ilk maçında evinde Macaristan temsilcisi 1. MCM Diamant Kaposvar'ı ağırladı. Sultanlar Macar ekine şans tanımadı ve maçı 3-0'lık net bir skorla kazandı.

Seyirci desteğini maçın ilk setinden itibaren arkasına alan Aydın Sultanları, ilk sette iyi bir ortaya koyarak 25-19 kazandı. İkinci sette rakibine parkeyi dar eden Sultanlar, üstün bir oyun ile 10 sayı fark atarak seti 25-14 aldı. Maçın son setinde de maçtaki üstünlüğünü koruyan Sultanlar, 25-23'lük skor ile maçı tamamladı.ÇERÇİOĞLU TAKIMI TEBRİK ETTİAvrupa kupalarında yoluna kayıpsız devam eden, takıma duydukları güvenli yineleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, daha önce final oynadıkları kupayı bu yıl kazanmak istediklerini belirterek, üstün bir oyunla maçı olmasını bilen oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.RÖVANŞ 14 ARALIK'TATurun ikinci karşılaşması 14 Aralık'ta Macaristan'ın Kaposvar şehrinde oynanacak. Aydın'ın Sultanları bu maçı da kazanması halinde kupada çeyrek finale yükselecek..

Aydın'ın Sultanları, Macaristan temsilcisini 3-0 yendi
Aydın'ın Sultanları, Macaristan temsilcisini 3-0 yendi
Aydın'ın Sultanları, Macaristan temsilcisini 3-0 yendi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'ın Sultanları, Macaristan temsilcisini 3-0 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'ın Sultanları, Macaristan temsilcisini 3-0 yendi - Son Dakika
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