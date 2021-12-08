Aydın'ın Sultanları, Macaristan temsilcisini 3-0 yendi - Son Dakika

Aydın'ın Sultanları, CEV Challenge Cup 8'li finaller turunun ilk maçında Macaristan temsilcisi MCM Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti.

CEV Challenge Cup'ta Türkiye'yi temsil eden Aydın'ın Sultanları, Avrupa kupalarındaki yolculuğuna galibiyet serisine devam ediyor. Norveç ekibi Tromsö ve Bosna Hersek ekibi Ok Gacko'yu eleyerek ilk 16'ya kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, iki ayaklı turun ilk maçında evinde Macaristan temsilcisi 1. MCM Diamant Kaposvar'ı ağırladı. Sultanlar Macar ekine şans tanımadı ve maçı 3-0'lık net bir skorla kazandı.