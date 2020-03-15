Aydın'ın Sultanları mağlup oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın'ın Sultanları mağlup oldu - Son Dakika Spor

Aydın'ın Sultanları mağlup oldu

6 saat önce

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Atlasglobal Yeşilyurtspor'a 3-1 mağlup oldu.

Aydın'ın Sultanları mağlup oldu, System.String[]

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Atlasglobal Yeşilyurtspor'a 3-1 mağlup oldu.


Vestel Venüs Sultanlar Ligi 22.hafta mücadelesinde İstanbul Burhan Felek Spor Salonu'nda Atlasglobal Yeşilyurtspor ile karşılaşan Aydın'ın Sultanları rakibine 3-1 mağlup oldu. İlk seti 25-13'lük skorla Atlasglobal Yeşilyurt kazanırken, Aydın Büyükşehir ikinci seti 19-25 kazanarak setlerde skoru 1-1'e getirdi. Diğer setleri rakibine karşı 25-19 ve 25-15 kaybeden Aydın'ın Sultanları maçı 3-1'lik skorla kaybetti. - AYDIN

Büyükşehir Belediyespor, Vestel Venüs, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:03 Kaynak: İHA
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